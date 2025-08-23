Obavijesti

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

Bruno Petković (30) zabio je sjajan gol za svoj Kocaelispor na gostovanju kod Fenerbahčea u 3. kolu turske Super lig. Petkoviću je krasan gol iz slobodnjaka protiv momčadi Josea Mourinha ujedno bio i službeni prvijenac u novom dresu.

Fenerbahče je poveo već u 5. minuti golom Škriniara, no Kocaelispor se vratio u 22. minuti kada je Petković namjestio loptu ispred ruba kaznenog prostora pa majstorski naciljao u golmanovu stranu.

Irfan Egribayat ostao je ukopan u mjesto i samo je pogledom ispratio kako lopta odsjeda u mreži. Da je na golu bio Dominik Livaković, Fener možda i ne bi primio gol iako je Petković fantastično izveo slobodni udarac.

No, Livi sjedi na klupi i nalazi se u nemilosti Josea Mourinha, koji ga i dalje ne koristi u početnom sastavu. Petković je, tako, odgovorio na salve kritika jer u prva dva kola nije uspio zabiti, a imao je neke promašaje. No, to je nogomet, jednom će se otvoriti i danas se upravo to dogodilo bivšem napadaču Dinama.

VIDEO PETKOVIĆEVA GOLA OVDJE

