VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Bruno Petković (30) zabio je sjajan gol za svoj Kocaelispor na gostovanju kod Fenerbahčea u 3. kolu turske Super lig. Petkoviću je krasan gol iz slobodnjaka protiv momčadi Josea Mourinha ujedno bio i službeni prvijenac u novom dresu.

Fenerbahče je poveo već u 5. minuti golom Škriniara, no Kocaelispor se vratio u 22. minuti kada je Petković namjestio loptu ispred ruba kaznenog prostora pa majstorski naciljao u golmanovu stranu.

Irfan Egribayat ostao je ukopan u mjesto i samo je pogledom ispratio kako lopta odsjeda u mreži. Da je na golu bio Dominik Livaković, Fener možda i ne bi primio gol iako je Petković fantastično izveo slobodni udarac.

No, Livi sjedi na klupi i nalazi se u nemilosti Josea Mourinha, koji ga i dalje ne koristi u početnom sastavu. Petković je, tako, odgovorio na salve kritika jer u prva dva kola nije uspio zabiti, a imao je neke promašaje. No, to je nogomet, jednom će se otvoriti i danas se upravo to dogodilo bivšem napadaču Dinama.

