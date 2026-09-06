VIDEO Pjaca opet zabio gol, ali se nije odmah vidio u prijenosu

Bivši hrvatski reprezentativac Marko Pjaca nastavlja s sjajnom formom u dresu nizozemskog Twentea. Bivši 'vatreni' zabio je za vodstvo njegove momčadi već u 6. minuti susreta protiv Groningena na gostovanju.

Pjaca je odmah na početku utakmice nakon dodavanja Weghorsta precizno pucao i sa nekih 15 metara zatresao protivničku mrežu. Bio mu je to drugi pogodak u Eredivisie, a ukupno šesti u svim natjecanjima ove sezone. Gol pogledajte OVDJE.

Zanimljivo, u televizijskom prijenosu Pjacin gol nije se odmah vidio jer je režiser u tom trenutku prikazivao promašaj Weghorsta koji mu je u sljedećoj akciji asistirao.

Do kraja poluvremena pala su još tri gola. Bergen je izjednačio na 1-1 u 18. minuti, a onda su domaćini preokrenuli u 29. minuti golom Landa. Pjacin asistent Weghorst zabio je za 2-2 u 40. minuti prije odlaska na predah, a taj rezultat na semaforu zadržao se do kraja prvog poluvremena.