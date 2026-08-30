VIDEO Pjaca zabio u uvjerljivoj pobjedi njegovog Twentea

Bez problema su nogometaši Twentea upisali tri gostujuća boda ove nedjelje, u ogledu četvrtog kola nizozemske Eredivisie slavili su kod Cambuura s 4-1.

Po dva pogotka u svakom poluvremenu postigla je momčad iz Enschedea. U prvom dijelu strijelci su bili Nijstad u 22. te Weghorst u 26. minuti. Dvoboj je i definitivno odlučen početkom drugog poluvremena, u 47. minuti, kada je nekadašnji hrvatski reprezentativac Marko Pjaca bio strijelac za 3-0. Pjaca je bio u udarnoj momčadi, a zamijenjen je u 77. minuti.

Weergaloze assist van Sondre Orjasaeter op Marko Pjaca 😍#camtwe pic.twitter.com/oTkFpVowKb — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2026

Na samom kraju Taha je u 81. minuti bio strijelac za 4-0, dok je domaćin počasni pogodak dao u 88. preko Hamachea.

Na ljestvici vodi AZ Alkmaar s maksimalnih 12 bodova. PSV ima deset, Feyenoord osam, a po sedam su skupili Ajax, Fortuna Sittard i Go Ahead Eagles. Sedmi Twente ima šest bodova.