VIDEO Sramotno ponašanje Ronalda: Dobio crveni karton pa podignuo šaku na suca!

Al-Nassr prošlog je ljeta oformio momčad satkanu od zvijezda iz Europe s jednim ciljem. Pokoriti sva natjecanja i popuniti vitrine trofejima. Cristiano Ronaldo dočekao je Marcela Brozovića, Otavija, Aymerica Laportea, Sadija Manea, Alexa Tellesa, Seku Fofanu, ali ispalo je usred sezone da je to bio novac bačen u vjetar. Al-Nassr je izletio iz Azijske Lige prvaka, a od titule u prvenstvo odavno se oprostio. U ponedjeljak navečer momčad Ronalda i Brozovića oprostila se od trofeja i u Superkupu! Ispali su od Al-Hilala (2-1) u polufinalu.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Al-Dawsari i Mlcom zabijali su za domaćina, dok je Al-Nassru gol nade dao Mane, ali bilo je kasno. Utakmicu je obilježio podivljali Ronaldo koji je dobio crveni karton u 86. minuti. Posvađao se s igračem Al-Hilala oko toga čiji je aut pa je izgubio živce i gurnuo suparnika. Sudac mu je pokazao crveni karton, a legendarni Portugalac je u potpunosti poludio. Stisnuo je šaku i podignuo je, kao da je htio udariti suca Al-Hoaisha, ali se predomislio u posljednji trenutak.

Video pogledajte OVDJE

Nekoliko minuta izlazio je s terena. Sprdao se sucem tako što mu je čestitao na odličnom suđenju, a onda pokazao i publici da mu zaplješće. Nije se mirio s ovom odlukom. Bio je to još jedan prikaz nemoći Al-Nassra i jednog od najboljih igrača u povijesti protiv Al-Hilala koji je ove sezone nemilosrdan u svim natjecanjima. Jure po naslov prvaka u prvenstvu, u igri su za trofej u Azijskoj Ligi prvaka i sada su došli do polufinala Superkupa. Marcelo Brozović odigrao je cijeli susret, ali ni on se nije baš iskazao.