ŠUTALO IGRAO ZA AJAX

Piše HINA, Petar Božičević,
VIDEO Pogledajte asistenciju Ivana Perišića u porazu PSV-a
U derbiju 28. kola Feyenoord i Ajax su u Rotterdamu odigrali 1-1 iako su gosti bili vrlo blizu slavlja. U 54. minuti je Ajax poveo golom 18-godišnjeg Steura te su gosti iz Amsterdama držali tri boda u džepu sve do 84. minute

U 28. kolu nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su upisali četvrti poraz, na domaćem terenu je aktualnog prvaka pobijedio Telstar s 3-1.

Kod rezultata 0-0, u 39. minuti, pocrvenio je igrač PSV-a Salah-Eddine, a u nadoknadi prvog dijela Telstar je poveo golom Brouwera. PSV je izjednačio odmah na startu drugog poluvremena. Na asistenciju hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića poentirao je Sildillia. Asistenciju Perišića pogledajte OVDJE

Međutim, Telstar je u ostatku utakmice ipak naplatio igrača više, a za veliku pobjedu domaćina zabijali su Van Duijn u 66. i Tejan u 74. minuti. Perišić je počeo utakmicu za PSV te je zamijenjen u 78. minuti. Ovo mu je bio 38. nastup ove sezone, zabio je osam golova i dodao 13 asistencija. 

U derbiju 28. kola Feyenoord i Ajax su u Rotterdamu odigrali 1-1 iako su gosti bili vrlo blizu slavlja. U 54. minuti je Ajax poveo golom 18-godišnjeg Steura te su gosti iz Amsterdama držali tri boda u džepu sve do 84. minute. Tada je dosuđen jedanaesterac za Feyenoord, a strijelac je za konačnih 1-1 bio Moder.

Hrvatski nogometaš Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za Ajax.

U ovom kolu je kiksao treći s ljestvice NEC koji je na domaćem terenu u Nijmegenu odigrao 2-2 s Heerenveenom.

PSV je i dalje uvjerljivo vodeći na ljestvici te ima 68 bodova. Drugi Feyenoord ima 53 boda, treći NEC 50, dok je na četvrtom mjestu Ajax koji je skupio 48 bodova.

