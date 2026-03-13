VIDEO Pogledajte asistenciju Kulenovića za pobjednički gol Torina, nastupio i Nikola Vlašić

Nogometaši Torina dočekali su Parmu u 29. kolu talijanske Serie A i pobijedili s uvjerljivih 4-1. Za domaćine su zabijali Giovanni Simeone u 3. minuti, Emirhan Ilkhan u 54. Mandela Keita zabio je autogol u 56. minuti, a pobjednički gol za Torino zabio je Duvan Zapata u 91. minuti. Za Parmu je jedini gol u 20. minuti zabio Mateo Pellegrino.

Za Torino je nastupio Nikola Vlašić koji je bio u početnoj postavi i nosio kapetansku traku, a iz igre je izašao u 92. minuti. Sandro Kulenović ušao je s klupe u 77. minuti i asistirao je za posljednji gol Torina. Asistenciju možete pogledati ovdje.

Nakon pobjede Torino se nalazi na 13. mjestu na tablici s 33 boda, a Parma je 12. s bodom više. Vodeći je i dalje Inter sa 67 bodova. Drugi je Milan sa 60 bodova dok se Napoli nalazi na trećem mjestu.