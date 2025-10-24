Obavijesti

Sport

Komentari 3
U 93. MINUTI

VIDEO Pogledajte asistenciju Luke Modrića za bod Milana!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte asistenciju Luke Modrića za bod Milana!
2
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Kada govorimo o Modrićevim asistencijama u 93. minuti, prva će na pamet nogometnoj javnosti pasti ona za Sergija Ramosa u finalu Lige prvaka 2014. kada je Real Madrid osvojio 10. naslov u Ligi prvaka

Milan je odigrao 2-2 doma protiv Pise u 8. kolu Serie A, a domaći su do boda stigli tek u 93. minuti golom Athekamea kojem je asistirao Luka Modrić. Hrvat je prizemnim dodavanjem pronašao suigrača na drugoj strani, a ovaj je majstorski pogodio s 25 metara neobranjivo za bod. 

Modrićevu asistenciju pogledajte OVDJE

Kada govorimo o Modrićevim asistencijama u 93. minuti, prva će na pamet nogometnoj javnosti pasti ona za Sergija Ramosa (92:48) u finalu Lige prvaka 2014. kada je Real Madrid osvojio 10. naslov u Ligi prvaka. Ovog puta asistencijom je pomogao momčadi da izbjegne poraz od Pise na domaćem terenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Hrvatu je ovo druga asistencija ove sezone u devetom nastupu, a zabio je i jedan gol. Milan je privremeno preuzeo vrh ljestvice sa 17 bodova, dva više od drugoplasiranog Intera, ali uz utakmicu više. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši renking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
EKSKLUZIVNO Rakitić priprema oproštajnu utakmicu, pozvao je ikone Barce na Poljud! Evo kada
ZADNJI PUT NA TERENU

EKSKLUZIVNO Rakitić priprema oproštajnu utakmicu, pozvao je ikone Barce na Poljud! Evo kada

Ivan Rakitić sprema oproštajnu utakmicu! Bit će to spektakl za pamćenje i prilika da mu bivši suigrači i navijači još jednom kažu hvala za veličanstvenu karijeru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025