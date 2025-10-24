VIDEO Pogledajte asistenciju Luke Modrića za bod Milana!

Milan je odigrao 2-2 doma protiv Pise u 8. kolu Serie A, a domaći su do boda stigli tek u 93. minuti golom Athekamea kojem je asistirao Luka Modrić. Hrvat je prizemnim dodavanjem pronašao suigrača na drugoj strani, a ovaj je majstorski pogodio s 25 metara neobranjivo za bod.

Kada govorimo o Modrićevim asistencijama u 93. minuti, prva će na pamet nogometnoj javnosti pasti ona za Sergija Ramosa (92:48) u finalu Lige prvaka 2014. kada je Real Madrid osvojio 10. naslov u Ligi prvaka. Ovog puta asistencijom je pomogao momčadi da izbjegne poraz od Pise na domaćem terenu.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu...

Hrvatu je ovo druga asistencija ove sezone u devetom nastupu, a zabio je i jedan gol. Milan je privremeno preuzeo vrh ljestvice sa 17 bodova, dva više od drugoplasiranog Intera, ali uz utakmicu više.