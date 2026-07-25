Obavijesti

Sport

Komentari 0
PIR TONIJA FRUKA

VIDEO Pogledajte atmosferu s vjenčanja Rijekinog asa! Javila se i Vanna koja je zapjevala

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte atmosferu s vjenčanja Rijekinog asa! Javila se i Vanna koja je zapjevala
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Toni Fruk oženio je Karlu Bobić u Opatiji, a slavlje su začinili Vanna i grupa Kontrast. Veselja nije manjkalo, a okupljeni su se zabavljali uz domaće hitove

Admiral

Toni Fruk ovih je dana imao poseban razlog za slavlje. Veznjak Rijeke uplovio je u bračne vode s Karlom Bobić, a vjenčanje su proslavili u krugu obitelji i bliskih prijatelja u hotelu Kvarner u Opatiji. Video sa svadbe brzo se proširio društvenim mrežama, a među uzvanicima su bila mnoga poznata lica.

Na slavlju je bila prisutna grupa Kontrast, a zapjevala je i hrvatska pjevačica Vanna koja se zahvalila hrvatskom reprezentativcu na sjajnom gostoprimstvu i atmosferi.

- Opatija bajna je sama po sebi dobar odabir, ali razveseliti svatove u Kristalnoj dvorani i to ne bilo čije - Toni Fruk bila nam je čast i gušt, a tebi i tvojoj Karli puno sreće u zajedničkom životu želim! I golova desetke po sezoni, objavila je glazbenica na Instagramu.

Nakon privatnog slavlja, Fruka ponovno čeka nogometna budućnost. Hrvatski reprezentativac iza sebe ima sjajne sezone na Rujevici, gdje je postao jedan od najvažnijih igrača Rijeke i jedan od najcjenjenijih veznjaka u HNL-u. U dresu Rijeke izgradio je status nositelja momčadi, a njegov učinak i igre privukli su pažnju brojnih klubova iz inozemstva.

Sam Fruk nije skrivao ambicije da se jednog dana okuša u jačoj ligi. Istaknuo je kako želi napraviti novi iskorak i vidjeti svoje granice na višoj razini, no zasad je i dalje igrač Rijeke. Interesa za njega ne nedostaje, a spominjali su se klubovi poput Ajaxa i Hull Cityja, ali za realizaciju transfera moraju se poklopiti interesi igrača, Rijeke i potencijalnog kupca. U riječkom klubu ne žele ga prodati ispod njegove vrijednosti (devet milijuna eura), pa će rasplet njegove situacije biti jedna od zanimljivijih priča prijelaznog roka u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a srebrni 'vatreni' će otići u Saudijsku Arabiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a srebrni 'vatreni' će otići u Saudijsku Arabiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO IZAĐI, MALA Pogledajte Izabel i Matea Kovačića uz Halaanda na svadbi u Italiji!
ŽIVJELI, MLADENCI!

FOTO IZAĐI, MALA Pogledajte Izabel i Matea Kovačića uz Halaanda na svadbi u Italiji!

Golman Manchester Cityja i kapetan talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante uplovili su u bračnu luku nakon deset godina veze
FOTO Petkovićeva bivša i unuka jedne od najbogatijih Hrvatica danas živi daleko od javnosti
BIVŠA PRVA PRATILJA

FOTO Petkovićeva bivša i unuka jedne od najbogatijih Hrvatica danas živi daleko od javnosti

Tea Slavica svojedobno je sudjelovala na izboru za Miss Universe Hrvatske, na kojem je osvojila titulu prve pratilje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026