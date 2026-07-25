VIDEO Pogledajte atmosferu s vjenčanja Rijekinog asa! Javila se i Vanna koja je zapjevala

Toni Fruk ovih je dana imao poseban razlog za slavlje. Veznjak Rijeke uplovio je u bračne vode s Karlom Bobić, a vjenčanje su proslavili u krugu obitelji i bliskih prijatelja u hotelu Kvarner u Opatiji. Video sa svadbe brzo se proširio društvenim mrežama, a među uzvanicima su bila mnoga poznata lica.

Na slavlju je bila prisutna grupa Kontrast, a zapjevala je i hrvatska pjevačica Vanna koja se zahvalila hrvatskom reprezentativcu na sjajnom gostoprimstvu i atmosferi.

- Opatija bajna je sama po sebi dobar odabir, ali razveseliti svatove u Kristalnoj dvorani i to ne bilo čije - Toni Fruk bila nam je čast i gušt, a tebi i tvojoj Karli puno sreće u zajedničkom životu želim! I golova desetke po sezoni, objavila je glazbenica na Instagramu.

Nakon privatnog slavlja, Fruka ponovno čeka nogometna budućnost. Hrvatski reprezentativac iza sebe ima sjajne sezone na Rujevici, gdje je postao jedan od najvažnijih igrača Rijeke i jedan od najcjenjenijih veznjaka u HNL-u. U dresu Rijeke izgradio je status nositelja momčadi, a njegov učinak i igre privukli su pažnju brojnih klubova iz inozemstva.

Sam Fruk nije skrivao ambicije da se jednog dana okuša u jačoj ligi. Istaknuo je kako želi napraviti novi iskorak i vidjeti svoje granice na višoj razini, no zasad je i dalje igrač Rijeke. Interesa za njega ne nedostaje, a spominjali su se klubovi poput Ajaxa i Hull Cityja, ali za realizaciju transfera moraju se poklopiti interesi igrača, Rijeke i potencijalnog kupca. U riječkom klubu ne žele ga prodati ispod njegove vrijednosti (devet milijuna eura), pa će rasplet njegove situacije biti jedna od zanimljivijih priča prijelaznog roka u tijeku.