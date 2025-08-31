VIDEO Pogledajte bijeg Naila Omerovića i realizaciju za prvi gol Osijeka ove sezone u HNL-u!

Nogometaši Osijeka nakon prva su četiri kola HNL-a na kontu imali samo dva boda. Ipak, igra je bolja od rezultata, Osječani su protiv Dinama (0-2) i Rijeke (0-0) ostavili jako dobar dojam na terenu. Protiv Lokomotive su u 5. kolu konačno došli do prvog gola.

Nail Omerović pobjegao je iza obrane Lokomotive, a sjajno ga je vidio i uposlio Čolina loptom u prostor. Krilni igrač "bijelo-plavih" nije izgubio mirnoću u završnici i pogodio je kroz noge Posavcu.

Utakmica je u tijeku...