VIDEO Pogledajte bizaran gol sina hrvatske nogometne ikone

Hrvatski stoper Nikola Soldo (25), sin legendarnog 'vatrenog' Zvonimira Solde (58) postigao je jedan od najbizarnijih golova karijere. Trenutačno igra u Botevu iz Plovdiva i u 30. kolu bugarskog prvenstva zabio je gol za vodstvo svoje ekipe protiv Dobrudže. U konačnici je Plovdiv slavio 3-0, a golove su dali još Brazilci Pedro Igor i Mascote.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Hrvatska U-21 razbila Azerbajdžan | Video: Hrvatska nogometna televizija

Hrvat je nakon sjajno odigrane akcije iz prekida dobio povratnu loptu od Konstantinosa Balogiannisa na nekoliko metara od gola. Pucao je i prvi šut mu je blokiran, ali lopta mu se ponovno odbila. Drugi put je bolje reagirao i prodao dva 'tunela' braničima Dobrudže te zabio gol. Gol pogledajte OVDJE.

Foto: Screenshot/SportKlub

Prema Transfermarktu vrijedi 400.000 eura i ugovor s Plovdivom ima do 2027. godine. Za mlade uzraste Hrvatske odigrao je 16 utakmica i zabio jedan pogodak.

Ovo mu je prvi pogodak u bugarskom prvenstvu ove sezone. Do sad je odigrao 24 utakmice, a zabio je gol i u bugarskom kupu. U karijeri je igrao za Inter Zaprešić, Lokomotivu, Köln i Kaiserslautern. Botev je trenutačno osma ekipa prvenstva s 40 bodova nakon 30 odigranih susreta.