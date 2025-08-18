Obavijesti

Sport

Komentari 0
MAJSTORSKI, NEMA ŠTO

VIDEO Pogledajte čudesan gol Hrvata! Primio loptu na centru i spektakularno pogodio...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte čudesan gol Hrvata! Primio loptu na centru i spektakularno pogodio...
Foto: Sportklub

Bivši igrač Dinama i Hajduka, Deni Jurić, briljira u Sloveniji. Zabio je šest golova u osam utakmica, a posebno je upečatljiv bio posljednji kojeg je zabio Olimpiji

Slovenski prvak Olimpija katastrofalno je otvorila novu sezonu u domaćem prvenstvu. Nakon teškog poraza od Celja (5-0), Ljubljančani su u petom kolu izgubili od Kopera (3-1), a jedan od junaka pobjede bio je hrvatski nogometaš Deni Jurić (27) koji je zabio spektakularan gol s centra! Majstorija kakva se rijetko viđa. 

Olimpija je povela u 19. minuti golom Ivana Durdova i taj rezultat stajao je na semaforu sve do 71. minute kada je Sidibe izjednačio. U 88. minuti Muhamedbegović zabio je autogol i donio vodstvo 2-1 Koperu, a konačnih 3-1 postavio je Jurić u prvoj minuti sudačke nadoknade. 

Nogometaši Dinama ponosno pozirali sa svojim obiteljima
Nogometaši Dinama ponosno pozirali sa svojim obiteljima | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bilo je to u stilu Zlatana Ibrahimovića. Primio je loptu na prsa na centru igrališta, okrenuo se, primijetio istrčalog golmana i ispalio projektil ka golu. Lopta je letjela i letjela, prešla golmana i odsjela u mreži! Bio mu je to čak šesti gol u osmom nastupu za slovenski klub u kojem nastupa i legendarni Josip Iličić. 

Video gola pogledajte OVDJE 

Jurić (27) se rodio u Australiji, a prije devet godina primijetio ga je Hajduk koji ga je doveo na Poljud. Igrao je za drugu momčad splitskog kluba pa afirmaciju stekao u Šibeniku gdje je zabio 11 golova u 37 utakmica. Donijelo mu je to transfer u Dinamo koji ga je kupio za milijun eura, no nije se uspio nametnuti, zabio je tek dva gola u 17 utakmica. Bio je na posudbi u Gorici, Rijeci i u Koperu, a slovenski klub ga prošlog ljeta i trajno doveo nakon isteka ugovora s Dinamom.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025