VIDEO Pogledajte čudesan gol Hrvata! Primio loptu na centru i spektakularno pogodio...

Slovenski prvak Olimpija katastrofalno je otvorila novu sezonu u domaćem prvenstvu. Nakon teškog poraza od Celja (5-0), Ljubljančani su u petom kolu izgubili od Kopera (3-1), a jedan od junaka pobjede bio je hrvatski nogometaš Deni Jurić (27) koji je zabio spektakularan gol s centra! Majstorija kakva se rijetko viđa.

Olimpija je povela u 19. minuti golom Ivana Durdova i taj rezultat stajao je na semaforu sve do 71. minute kada je Sidibe izjednačio. U 88. minuti Muhamedbegović zabio je autogol i donio vodstvo 2-1 Koperu, a konačnih 3-1 postavio je Jurić u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Nogometaši Dinama ponosno pozirali sa svojim obiteljima | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bilo je to u stilu Zlatana Ibrahimovića. Primio je loptu na prsa na centru igrališta, okrenuo se, primijetio istrčalog golmana i ispalio projektil ka golu. Lopta je letjela i letjela, prešla golmana i odsjela u mreži! Bio mu je to čak šesti gol u osmom nastupu za slovenski klub u kojem nastupa i legendarni Josip Iličić.

Video gola pogledajte OVDJE

Jurić (27) se rodio u Australiji, a prije devet godina primijetio ga je Hajduk koji ga je doveo na Poljud. Igrao je za drugu momčad splitskog kluba pa afirmaciju stekao u Šibeniku gdje je zabio 11 golova u 37 utakmica. Donijelo mu je to transfer u Dinamo koji ga je kupio za milijun eura, no nije se uspio nametnuti, zabio je tek dva gola u 17 utakmica. Bio je na posudbi u Gorici, Rijeci i u Koperu, a slovenski klub ga prošlog ljeta i trajno doveo nakon isteka ugovora s Dinamom.