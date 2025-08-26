Pogledajte Van Dijkovu nogu nakon divljačkog starta. Ikona Newcastlea: 'Neopisivo glupo...'

Liverpool se u dramatičnoj završnici izvukao protiv Newcastlea i pobijedio 3-2 u zadnjoj utakmici drugog kola Premier lige. Uz nesvakidašnji preokret i pet golova, utakmicu je obilježio i krvnički start Anthonyja Gordona na Virgila van Dijka u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Englez je zbog starta dobio izravan crveni karton.

Pred sam smiraj prvog dijela, Gordon je napravio veliku glupost i ostavio Newcastle s igračem manje. Van Dijk je imao loptu na svojoj polovici i pripremao se poslati dugu loptu prema napadačima Liverpoola. U tom trenu mu je Gordon "uletio" u noge s leđa te nije bio ni blizu lopte, a kapetan Liverpoola mogao se ozbiljno ozlijediti. Sudac Simon Hooper isprva je Gordonu pokazao žuti karton, ali je nakon pregleda VAR snimke promijenio odluku i isključio napadača domaće momčadi.

- Neopisivo glup prekršaj, ovo je čisti crveni karton - rekao je legendarni napadač "svraka" Alan Shearer.

Liverpool je u jednom trenu imao 2-0 i igrača više, ali se Newcastle uspio vratiti u 88. minuti. Ipak, pobjedu gostima donio je mladi Rio Ngumoha u desetoj minuti sudačke nadoknade. Tako je Liverpool ostvario i drugu pobjedu ove sezone u ligi.