GOL KOLA SERIE A

VIDEO Pogledajte fantastičan gol u Italiji! Podsjetio je na SP 2010. i golčinu nizozemskog asa

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/Youtube

Remi su odigrali Parma i Cagliari, ali svi pričaju o spektakularnom golu Folorunshoa. Njegov nevjerojatan udarac podsjetio je na slavnog Van Bronckhorsta, a komentatori i navijači ostali su iznenađeni golčinom

Admiral

U 27. kolu talijanskog prvenstva utakmicu su odigrali Parma i Cagliari. Susret je završio izjednačeno (1-1), a pogotke na utakmici zabili su Michael Folorunsho (Cagliari) u 63. i Gaetano Oristanio u 83. minuti susreta. Nakon remija Parma je 11. na ljestvici i ima 33 boda, a Cagliari 13. s 30 bodova. Na utakmici je fantastičan pogodak zabio Folorunsho te komentatora, kao i gostujuće navijače, ostavio u čudu. 

Talijan je primio loptu na lijevoj strani obrane Parme i potrčao prema korner zastavici. Većinu igrača bi u ovoj situaciji ubacilo loptu u kazneni prostor, ali ne i Folorunsho. Odlučio je pucati i neobranjivo pogoditi suprotni kut nemoćnog Corvija na Parminom golu.

Gol nogometni fanatici uspoređuju s legendarnim pogotkom kapetana nizozemske reprezentacije Giovannija van Bronckhorsta protiv Urugvaja na Svjetskom prvenstvu 2010. godine. Lijevi bek Nizozemske pucao je sa slične pozicije, ali s druge strane terena. 

