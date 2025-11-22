VIDEO Pogledajte fantastičan ubačaj Devetka i gol Fruka za vodstvo Rijeke protiv Hajduka!

Rijeka je dočekala Hajduk u derbiju 14. kola HNL-a, a iako se igra u teškim uvjetima za igru i po velikom vjetru, domaćin je sjajno otvorio susret. Poveo je već u petoj minuti, a zabio je Toni Fruk.

Tekla je akcija hrvatskog prvaka po lijevoj strani, a lopta je stigla do Devetka koji ju je sjajno "zavrnuo" u sredinu. Fruk je pokazao klasu, sjajno utrčao i pogodio glavom za 1-0.

Gol Fruka pogledajte OVDJE

Fruku je ovo sedmi gol u sezoni, a ima i jednu asistenciju. Riječki ofenzivac nastupa i za hrvatsku reprezentaciju za koju je odigrao pet utakmica i zabio jedan gol.