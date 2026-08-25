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IMA 17 GODINA

VIDEO Pogledajte fenomenalan dribling Istrinog wunderkinda na Rujevici. Briljira ove sezone

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Pogledajte fenomenalan dribling Istrinog wunderkinda na Rujevici. Briljira ove sezone
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Istra pala na Rujevici, ali svi pričaju o 17-godišnjem Niku Škafar Žužiću koji je driblingom zapalio mreže društvenih mreža i najavio veliku sezonu

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Istra je izgubila od Rijeke na Rujevici 3-2, te je nakon četiri kola skupila isto toliko bodova. Pobijedila je Slaven Belupo 3-0, a u Splitu i dalje pamte gol Ahmetija za 2-2 u zadnjoj minuti i veliki bod za momčad iz Pule. Na startu sezone se istaknuo i Istrin mladić, Nik Škafar Žužić (17) koji je postao standardan u prvih 11. Na Rujevici je izveo sjajan potez koji se vrti po društvenim mrežama.

Uz aut-liniju Rujevice prekrasnim driblingom se riješio dvojice čuvara i krenuo prema protivničkom golu, a to što ima tek 17 godina daje dodatno na težini. Profilirao se u važnog igrača momčadi koju vodi Javier Cabello te već najavio da bi mogao biti iznenađenje prvenstva.

U ova četiri HNL kola zabio je gol Slavenu i asistirao u porazu od Lokomotive, a u toj utakmici mu je i poništen sjajan gol zbog zaleđa. Škafar Žužić igra i za hrvatsku U-17 reprezentaciju, a na Europskom prvenstvu igranom u svibnju zabio je dva gola Estoniji u grupi i zaradio ocjenu 10. Hrvatska je završila treća u grupi iako je imala šest bodova kao i Španjolska te Belgija, ali je imala najlošiju gol-razliku.

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