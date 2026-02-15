VIDEO Pogledajte glupost Emina Hasića i napravljen penal protiv Hajduka! Livaja mirno realizirao

Nogometaši Osijeka i Hajduka sastali su se u 22. kolu HNL-a na Opus Areni. Gosti su poveli u 15. minuti iz penala, a u toj je situaciji tragičar za "bijelo-plave" ispao Hasić.

Stoper Osijeka dočekao je loptu s boka, primio ju na prsa i htio ispucati van, ali mudro mu se ispred ubacio Rokas Pukštas i pomaknuo loptu. Hasić je već zamahnuo i u nastavku pokreta pokupio Hajdukovog igrača i napravio penal.

Situaciju pogledajte OVDJE

Marko Livaja mirno je realizirao kazneni udarac, a 20-ak minuta kasnije i promašio nevjerojatnu priliku koju mu je namjestio Ante Rebić.