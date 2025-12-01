VIDEO Pogledajte glupost Luke Stojkovića zbog koje je izletio iz igre i ugrozio pobjedu Dinama

Dinamo je pobijedio Goricu 2-0 u zadnjoj utakmici 15. kola. Bakrar i Soldo donijeli su Dinamu vrlo važnu pobjedu kojom su "modri" skočili na vrh HNL-a. Utakmicu je obilježilo i isključenje Luke Stojkovića, a to mu je drugi crveni karton ove sezone. Dinamo je preživio i nije primio gol, a Soldo je pred kraj zabio za sigurnost.

Stojković je u igru ušao u 60. minuti umjesto Mihe Zajca. Ni minutu nakon zaradio je žuti karton zbog grubljeg faula. Na terenu je izgledao solidno, ali je doživio "žutu minutu" u 75. minuti. Trčao je s loptom po lijevoj strani i lopta mu je pobjegla u aut. Sudac Erceg sudio je loptu za Goricu, a Stojković je nakon zvižduka napucao loptu. Erceg je bez razmišljanja izvukao drugi žuti karton i isključio Stojkovića. Ne paše Gorica Stojkoviću koji je u prvom dvoboju protiv Turopoljaca u 62. zaradio direktan crveni karton.

Gorica je pritisnula, ali nije iskoristila igrača manje. Mario Kovačević odahnuo je u 92. minuti kada je Soldo zakucao za 2.0 i potvrdu pobjede jer je Gorica sve više stezala obruč. Jako važna pobjeda Dinama koju je Stojković svojim ponašanjem ugrozio, ali sada nije bilo posljedica, kao u prvoj utakmici protiv Gorice.