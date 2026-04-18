VIDEO Pogledajte gol Andreja Kramarića za vodstvo protiv Kovačeve Borussije Dortmund!

Hoffenheim je dočekao Borussiju Dortmund u 30. kolu Bundeslige i poveo u 42. minuti, a gol je zabio Andrej Kramarić.

Napadač "vatrenih" izborio je kazneni udarac protiv momčadi Nike Kovača, a potom ga i sam pretvorio u gol. Gol pogledajte OVDJE

Kramariću je ovo bio 12. gol ove sezone u 32. nastupu, a ima i sedam asistencija. Hoffenheim se bori za ulazak u Ligu prvaka, a trenutačno je sedmi sa 51 bodom.

Utakmica je u tijeku.