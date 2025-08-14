Obavijesti

BORBA ZA PLAYOFF KL

VIDEO Pogledajte gol Dinamo Cityja za vodstvo protiv 'bilih'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, Hajduk je iz prve utakmice u Albaniju donio prednost 2-1, a pobjednik dvoboja Dinamo Cityja i Hajduka igrat će protiv boljeg iz dvoboja Jagiellonije i Silkeborga

Nogometaši Dinamo Cityja dočekali su Hajduk u uzvratnom dvoboju 3. pretkola Konferencijske lige. Domaćin iz Tirane bolje je otvorio dvoboj i poveo u 14. minuti golom Batona Zabergje. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu 00:54
Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji

Kombinirali su igrači domaće momčadi preko lijeve strane, a lopta je došla do Bregua koji je dodao za Zabergju u sredinu. Ovaj je primio loptu i neobranjivo pogodio gol Ivušića za 1-0. 

Gol pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku...

