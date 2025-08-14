Podsjetimo, Hajduk je iz prve utakmice u Albaniju donio prednost 2-1, a pobjednik dvoboja Dinamo Cityja i Hajduka igrat će protiv boljeg iz dvoboja Jagiellonije i Silkeborga
BORBA ZA PLAYOFF KL
VIDEO Pogledajte gol Dinamo Cityja za vodstvo protiv 'bilih'
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Dinamo Cityja dočekali su Hajduk u uzvratnom dvoboju 3. pretkola Konferencijske lige. Domaćin iz Tirane bolje je otvorio dvoboj i poveo u 14. minuti golom Batona Zabergje.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kombinirali su igrači domaće momčadi preko lijeve strane, a lopta je došla do Bregua koji je dodao za Zabergju u sredinu. Ovaj je primio loptu i neobranjivo pogodio gol Ivušića za 1-0.
Podsjetimo, Hajduk je iz prve utakmice u Albaniju donio prednost 2-1, a pobjednik dvoboja Dinamo Cityja i Hajduka igrat će protiv boljeg iz dvoboja Jagiellonije i Silkeborga.
Utakmica je u tijeku...
