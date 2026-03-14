VIDEO Pogledajte gol Ivanovića za pobjedu Benfice, nastao kaos

VIDEO Pogledajte gol Ivanovića za pobjedu Benfice, nastao kaos
Hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović bio je junak Benfice koja je u gostima pobijedila Aroucu s 2-1 u dvoboju 26. kola portugalskog prvenstva.

Hrvatski napadač je u igru ušao u 74. minuti, a u sudačkoj nadoknadi je postigao pobjednički pogodak za svoju momčad. U 96. minuti Ivanović je dao gol za konačno slavlje Benfice 2-1 kada je lijepo, iskosa, naciljao suparničku mrežu iz poluvoleja. Gol pogledajte ovdje.

Prije toga je Arouca povela već u sedmoj minuti kada je s bijele točke pogodio Barbero, dok je pogodak za 1-1 postigao Rios početkom drugog poluvremena, u 51. minuti. U žestokoj utakmici u 98. minuti su dodijeljena dva crvena kartona, jedan domaćem igraču Trezzi, a drugi gostujućem Dediću.

Na ljestvici je prvi Porto sa 66 bodova, dok po 62 imaju Sporting i Benfica. Porto i Sporting imaju utakmicu manje.

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

