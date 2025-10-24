VIDEO Pogledajte gol Rijeke za pobjedu u Konferencijskoj ligi!

Rijeka i Sparta Prag nastavili su utakmicu drugog kola Konferencijske lige koja je u četvrtak dvaput prekinuta zbog nevremena. Drugo poluvrijeme pomaknuto je na petak, a Rijeka je zabila za pobjedu u 75. minuti.

U sjajnoj akciji je Majstorović poslao dubinsku loptu u prostor za Oreča koji je vidio utrčavanje Adu-Adjeija u sredini i poslao mu savršenu loptu. Mladi napadač nije imao težak posao i zabio je za 1-0.

Gol pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Riječani su u prvom kolu izgubili od Noaha 1-0, a idući dvoboj u Konferencijskoj ligi igra protiv Lincoln Red Impsa u gostima 6. studenog.