ZABIO ADU-ADJEI

VIDEO Pogledajte gol Rijeke za pobjedu u Konferencijskoj ligi!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Podsjetimo, Riječani su u prvom kolu izgubili od Noaha 1-0, a idući dvoboj u Konferencijskoj ligi igra protiv Lincoln Red Impsa u gostima 6. studenog

Rijeka i Sparta Prag nastavili su utakmicu drugog kola Konferencijske lige koja je u četvrtak dvaput prekinuta zbog nevremena. Drugo poluvrijeme pomaknuto je na petak, a Rijeka je zabila za pobjedu u 75. minuti. 

U sjajnoj akciji je Majstorović poslao dubinsku loptu u prostor za Oreča koji je vidio utrčavanje Adu-Adjeija u sredini i poslao mu savršenu loptu. Mladi napadač nije imao težak posao i zabio je za 1-0. 

Gol pogledajte OVDJE

