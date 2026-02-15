Hulk Paraiba oduševio s oduševio s novim hat-trickom za Atletico Mineiro. Gol s 35 metara šokirao je sve na tribinama, a komentator je poludio. Brazilac je poznat po zabijanju dalekometražnim golova poput ovog
VIDEO Pogledajte golčinu Hulka
Brazilska legenda Hulk Paraiba nastavlja oduševljavati nogometni svijet i u 40. godini života. Na prvenstvenoj utakmici savezne države Mineiro njegov Atletico Mineiro gostovao je kod četvrtoligaša Itabirita. Brazilac je postigao gol s udaljenosti od 35 metara iz slobodnog udarca, a nakon toga je utakmicu kompletirao hat-trickom.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Mineiro je slavio s visokih 7-2, a osim Hulka zabijali su još Victor Hugo, Gustavo Scarpa, Mateo Cassierra i Renan Lodi. Pogotke za Itabirito zabili su Romario i Mateus.
Brazilski prvoligaš je trenutačno prvi u grupi A ispred URT-a, Uberlandie i Democrate. Brazilsko prvenstvo je također u tijeku i ondje je Mineiro 15. s dva boda iz prva tri susreta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+