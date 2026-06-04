VIDEO Pogledajte golčinu Iraka koja neodoljivo podsjeća na SP 1998.: Prosinečki, jesi li to ti?

Nogometaši Španjolske i Irana odigrali su u La Coruñi prijateljsku utakmicu koja je završila rezultatom 1-1. Ferran Torres doveo je 'furiju' u vodstvo u 16. minuti na asistenciju Danija Olma, a Iračani su izjednačili preko Merchasa Doskija u 27. minuti. Njegov gol bacio je hrvatske navijače u prošlost i na Roberta Prosinečkog te utakmicu s Jamajkom 1998. godine.

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Doski je zabio predivan gol iz dosta teške situacije za uputiti udarac. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora s lijeve strane. Mnogi bi iz te pozicije išli na ubačaj, ali on se odlučio na izravan udarac prema španjolskom golu. Na vratima je bio Barcelonin prvi izbor Joan Garcia koji se nije idealno postavio, a to je olakšalo Doskiju da sjajnim udarcem izjednači i postigne predivan pogodak. Gol pogledajte OVDJE.

Foto: Miguel Vidal

Komentator se prisjetio sjajnog pogotka Roberta Prosinečkog na otvaranju SP-a 1998. godine. Legendarni 'žuti' zabio je pogodak za 2-1 iz identične pozicije Jamajci u prvom kolu skupine H.

Španjolska će na Mundijalu igrati u skupini H sa Zelenortskom Republikom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem. Irak je u dosta težoj skupini I s Norveškom, Francuskom i Senegalom.