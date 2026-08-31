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PROTIV LOKOMOTIVE

VIDEO Pogledajte golčinu s 20 metara: Šotiček zabio prvijenac i povećao vodstvo Hajduka

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte golčinu s 20 metara: Šotiček zabio prvijenac i povećao vodstvo Hajduka
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Hajduk u 5. kolu na Poljudu dočekuje Lokomotivu, a domaćini su sjajno otvorili utakmicu. Šego je zabio za vodstvo 1-0. Šptiček je u 55. minuti povećao na 2-0

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Igrači Hajduka vratili su se obvezama u HNL-u nakon velikog uspjeha i plasmana u Europu nakon dugih 16 godina. U 5. kolu domaćeg prvenstva na gostovanje pred publiku na Poljudu došla im je Lokomotiva, a 'bili' su sjajno otvorili susret. 

Već u 16. minuti momčad Gonzala Garcije došla je do vodstva. Mrežu 'lokosa' zatresao je Michele Šego. Smiljanić je napravio grešku i izgubio loptu na protivničkoj polovici, Hrgović je uzeo loptu  i sjajno dodao za Šegu koji je to realizirao. Šegi je ovo osmi gol ove sezone u 13 nastupa, odnosno drugi gol u HNL-u. 

Otišli su 'bili' s minimalnom prednosti na predah, a onda je na početku drugog poluvremena vodstvo povećao Marin Šotiček u 55.minuti. Pojačanje iz Basela sjajno je zapucao s 20-ak metara i svladao nemoćnog Posavca. Ovo je prvi gol Šotičeka u dresu Hajduka, a do sada je već četiri puta asistirao. Gol pogledajte OVDJE.

Utakmica je još u tijeku...

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