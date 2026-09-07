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HEROJ REAL SOCIEDADA

VIDEO Pogledajte golčinu Sučića nakon solo prodora! Zabio je u zadnjoj minuti za novi trijumf

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte golčinu Sučića nakon solo prodora! Zabio je u zadnjoj minuti za novi trijumf
Foto: SportKlub/screenshot
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Hrvatski reprezentativac Luka Sučić bio je heroj Real Sociedada na susretu protiv Elchea. Veznjak je zabio gol u 90. minuti susreta za važna tri boda Baska

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Sjajna utakmica odigrala se u Elcheu; domaćin je izgubio od Real Sociedada 3-2. Junak susreta bio je hrvatski veznjak Luka Sučić koji je zabio odlučujući gol za konačni rezultat u 90. minuti susreta. 

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Sučić je primio loptu na centru igrališta i sjurio se prema protivničkom golu. Ispred njega su bila dva braniča Elchea, ali pobjegao im je u stranu i namjestio se na jaču lijevu nogu kojom je sjajno završio akciju za tri boda Baska. 

Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

Osim njega, za Sociedad su golove zabili Ochieng u 11. i Herrera u 31. minuti; Sučić je zabio gol u 61., ali mu je poništen zbog igranja rukom. Elche se vratio u susret golovima Lemara i Nina, no Hrvat je prelomio susret na samome kraju.

Elche nakon četiri kola nema pobjedu; remizirali su s Deportivom te izgubili od Barcelone, Racinga i Sociedada. Ekipa Luke Sučića je u pet dosadašnjih utakmica izgubila od Real Betisa i Real Madrida, pobijedila Espanyol i Elche te remizirala sa Celtom iz Viga. 

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