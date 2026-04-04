Luka Vušković briljirao za HSV protiv Augsburga, ali frustracija na kraju susreta uzela je maha. Napucao je rukom pomoćnog suca na kraju utakmice. Nije bilo namjere, ali vidno ljutit mogao bi dobiti kaznu
VIDEO Pogledajte ispad Luke Vuškovića na kraju utakmice! Prijeti li mu rigorozna kazna?
Hrvatski stoper i jedan od najskupljih igrača u hrvatskoj reprezentaciji Luka Vušković odigrao je još jedan solidan susret za HSV protiv Augsburga u 28. kolu Bundeslige. Bio je blizu pogotka u 63. minuti kad je pogodio stativu, a na kraju utakmice je vidno isfrustriran rezultatom napucao loptu rukom i pogodio pomoćnog suca. Video tog trenutka pogledajte OVDJE.
Odigrao je dobru utakmicu mladi stoper i bio jedan od boljih igrača na terenu, a u drugom dijelu njegov udarac glavom odsjeo je na stativi. Bio je vrlo blizu šestog prvenstvenog gola ove sezone, a pokušaj pogledajte OVDJE.
Za Augsburg je pogodio u 22. minuti Chaves, a u 60. je za izjednačenje zabio Konigsdorffer. S ovim remijem HSV je na 11. mjestu Bundeslige s 31 bodom. Augsburg ima bod više i nalazi se na desetoj poziciji nakon 28 odigranih kola.
