VIDEO Pogledajte ispad Luke Vuškovića na kraju utakmice! Prijeti li mu rigorozna kazna?

Hrvatski stoper i jedan od najskupljih igrača u hrvatskoj reprezentaciji Luka Vušković odigrao je još jedan solidan susret za HSV protiv Augsburga u 28. kolu Bundeslige. Bio je blizu pogotka u 63. minuti kad je pogodio stativu, a na kraju utakmice je vidno isfrustriran rezultatom napucao loptu rukom i pogodio pomoćnog suca. Video tog trenutka pogledajte OVDJE.

Odigrao je dobru utakmicu mladi stoper i bio jedan od boljih igrača na terenu, a u drugom dijelu njegov udarac glavom odsjeo je na stativi. Bio je vrlo blizu šestog prvenstvenog gola ove sezone, a pokušaj pogledajte OVDJE.

Za Augsburg je pogodio u 22. minuti Chaves, a u 60. je za izjednačenje zabio Konigsdorffer. S ovim remijem HSV je na 11. mjestu Bundeslige s 31 bodom. Augsburg ima bod više i nalazi se na desetoj poziciji nakon 28 odigranih kola.