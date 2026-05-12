VELIKO SLAVLJE

VIDEO Pogledajte Jakirovićevu reakciju nakon velike pobjede: 'Najveći uspjeh u mojoj karijeri'

Piše Luka Tunjić,
Foto: Instagram/Hull City

Još je samo jedna prepreka pred Jakirovićevim Hullom na putu do prve lige, 23. svibnja odmjerit će snage s boljim iz polufinala Southampton - Middlesbrough na legendarnom Wembleyju

Hrvatski trener Sergej Jakirović na korak je do Premier lige. Bivši strateg Dinama i Rijeke ostvario je fantastičan uspjeh s engleskim drugoligašem Hullom Cityjem. "Tigrovi" su u ponedjeljak slavili 2-0 protiv Millwalla u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja Championshipa  i time osigurali mjesto u finalu 23. svibnja na Wembleyju. Strijelci su bili Belloumi (64') i Gelhardt (79').

"Profa" je nakon utakmice izjavio kako je s Hullom ostvario vjerojatno najveći uspjeh u svojoj nogometnoj karijeri.

- Nikad nisam bio na Wembleyju. Ovo mi je ostvarenje sna. Imao sam puno uspjeha kao trener, ali ovo mi je možda i najveći. Toliko ozljeda... Ovo je nešto najbolje što mi se dogodilo u nogometu - izjavio je za Sky Sports, a koliko mu sve ovo znači možda najbolje opisuje snimka koju je Hull objavio na društvenim mrežama.

