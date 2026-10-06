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ODUŠEVILI NAVIJAČE

VIDEO Pogledajte kako američki mladenci slave Perišićev gol: 'Ludilo! Navijaju kao da su naši'

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Pogledajte kako američki mladenci slave Perišićev gol: 'Ludilo! Navijaju kao da su naši'
Foto: Facebook
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Američki mladenci Ashton i Zach Smith oduševili su hrvatske navijače svojim strastvenim slavljenjem pogotka Ivana Perišića, a njihova priča o ljubavi prema Hrvatskoj postala je viralna

Admiral

Američki mladenci Ashton i Zach Smith, koji su postali poznati hrvatskoj javnosti nakon što su na svom vjenčanju u Philadelphiji slavili s hrvatskim navijačima, večeras u Splitu navijaju za Hrvatsku. Kad je Ivan Perišić zabio, slavili su kao da su naši. U hrvatskim dresovima i uz puno emocija proslavili su pogodak, a snimka njihova slavlja objavljena je na društvenim mrežama.

- Totalna ludnica, slave kao da su naši! Ludo slavlje mladenaca u samom trenutku Perišićevog pogotka! Atmosfera je savršena... Ajmo Hrvatska - stoji uz video.

Ashton i Zach stigli su u Hrvatsku nakon što su prošle godine tijekom svog vjenčanja u Philadelphiji privukli pažnju hrvatskih navijača. Njihova priča tada je postala viralna, a upravo zbog toga prvi put su posjetili Hrvatsku.

Prije dolaska u Split poručili su da će na utakmici navijati za Hrvatsku.

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- Donijet ćemo istu onu energiju koju su hrvatski navijači donijeli nama i nadamo se da ćemo im donijeti i malo sreće - poručili su mladenci.

Sudeći po reakciji na Perišićev pogodak, zasad im dobro ide.

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