VIDEO Pogledajte kako američki mladenci slave Perišićev gol: 'Ludilo! Navijaju kao da su naši'

Američki mladenci Ashton i Zach Smith, koji su postali poznati hrvatskoj javnosti nakon što su na svom vjenčanju u Philadelphiji slavili s hrvatskim navijačima, večeras u Splitu navijaju za Hrvatsku. Kad je Ivan Perišić zabio, slavili su kao da su naši. U hrvatskim dresovima i uz puno emocija proslavili su pogodak, a snimka njihova slavlja objavljena je na društvenim mrežama.

- Totalna ludnica, slave kao da su naši! Ludo slavlje mladenaca u samom trenutku Perišićevog pogotka! Atmosfera je savršena... Ajmo Hrvatska - stoji uz video.

Ashton i Zach stigli su u Hrvatsku nakon što su prošle godine tijekom svog vjenčanja u Philadelphiji privukli pažnju hrvatskih navijača. Njihova priča tada je postala viralna, a upravo zbog toga prvi put su posjetili Hrvatsku.

Prije dolaska u Split poručili su da će na utakmici navijati za Hrvatsku.

- Donijet ćemo istu onu energiju koju su hrvatski navijači donijeli nama i nadamo se da ćemo im donijeti i malo sreće - poručili su mladenci.

Sudeći po reakciji na Perišićev pogodak, zasad im dobro ide.