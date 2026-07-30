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U SUPROTAN KUT

VIDEO Pogledajte kako je Adu-Adjei probio obranu Derry Citjya i doveo Riječane u vodstvo

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte kako je Adu-Adjei probio obranu Derry Citjya i doveo Riječane u vodstvo
Foto: MAXSport
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Napadač Riječana zabio je iz prve prilike momčadi s Kvarnera nakon što je uspješno osvojio duel s Cameronom Dummiganom na lijevoj strani

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Rijeka je na gostovanju kod Derry Cityja i brani prednost od 1-0 iz prve utakmice u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Momčad Matjaža Keka došla je do vodstva 1-0 u Sjevernoj Irskoj golom Daniela Adu-Adjeija u 14. minuti. 

Napadač Riječana zabio je iz prve prilike momčadi s Kvarnera nakon što je uspješno osvojio duel s Cameronom Dummiganom na lijevoj strani, pao i pogodio suprotni kut mreže pri čemu je ostavio golmana Derry Cityja Maher.  

Rijeka tako sada ima ukupnu prednost od 2-0, a utakmica je još u tijeku. 

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