POČETAK EUROPSKE SEZONE

VIDEO Brzo će isplatiti četiri mil. eura: Pogledajte kako je Beljo utrpao dva gola Fenerbahčeu!

Piše Zdravko Barišić,
Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je ugostio Fenerbahče u prvom kolu Europske lige, a rezultat je 2-1. Dva gola za 'modre' zabio je fenomenalni Dion Drena Beljo

Prije sedam godina Dinamo je na Maksimiru ugostio Fenerbahče i demolirao ga (4-1) u prvom kolu Europske lige, a sudbina je htjela da baš protiv turskog velikana otvore novu europsku avanturu na otvaranju novog izdanja drugog po jačini europskog natjecanja.

I krenulo je baš kao tog rujna 2018. godine. Dinamo se postavio na travnjaku kao da njegova momčad vrijedi 300 milijuna eura. Modri su uspostavili kontrolu od prve minute i prijetili gostima, mirisao je gol u zraku, a zamirisao je u 22. minuti kada je loptu u mrežu pospremio Dion Drena Beljo za veliko vodstvo Dinama i erupciju na maksimirskim tribinama!

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Lisica je probio desnu stranu i ubacio prizemnu loptu u peterac. Beljo je pucao, lopta je pogodila blok i šetala se po petercu, a onda se napadač 'modrih' sjajno snašao i uspio loptu nekako ugurati u mrežu. 

Gol pogledajte OVDJE 

Nažalost, slavlje je potrajalo tek tri minute. Fenerbahče je imao korner, dinamovci su izbili loptu, ali ravno na kopačku Szymanskog koji je s ruba šesnaesterca silovito ispalio loptu u donji desni kut za izjednačenje na 1-1. 

Gol pogledajte OVDJE 

No, nije to poremetilo igrače Dinama koji su nastavili u istom ritmu. Diktirali su tempo, pritiskali goste i stvarali im probleme. Bilo je pitanje trenutka kada će Ederson i drugi put vaditi loptu iz mreže, a to se dogodilo u 51. minuti. Hoxha je dobio loptu na lijevoj strani i plasirao ju u peterac, a tamo je bio sjajni Beljo koji je u svom stilu poslao loptu u donji desni kut.

Bilo je to u stilu rasnog strijelca, baš kao što je nekada radio Mario Mandžukić u plavom dresu. Modri su ga platili četiri milijuna eura, ali već sada je pokazao da će taj iznos biti bagatela.

Video pogledajte OVDJE 

