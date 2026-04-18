Bivši igrač Hajduka Jairo de Silva teško se ozlijedio u azijskoj Ligi prvaka nakon jezivog udarca u glavu. Protivnički igrač Majrashi je isključen i Jairo je završio u bolnici, ali je sada pri svijesti
VIDEO Pogledajte kako je bivši Hajdukov as nokautiran u Aziji
Bivši nogometaš Hajduka Jairo de Silva (33), koji trenutačno nastupa za prvoligaša iz Malezije Johor, dobio je strašan udarac u glavu od protivničkog igrača na četvrtfinalnoj utakmici azijske Lige prvaka. Igrač Al-Ahlija Ali Majrashi (26) napravio je 'škarice' na sredini terena, a umjesto lopte pogodio je u glavu Jaira koji je ostao bez svijesti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Pojedini suigrači Brazilca počeli su se naguravati s protivnicima zbog oštrog starta, a neki su panično zvali u pomoć jer je bivši član 'bilih' ostao nepomično ležati. Majrashi je bio opravdano isključen, a izašao je s terena držeći se glavu. Na kraju utakmice viđen je i u suzama.
Jairo je završio u bolnici, ali je pri svjesti i naknadni testovi će se odraditi kako bi se utvrdilo je li udarac ostavio ozbiljnije posljedice.
Johor je naposljetku izgubio utakmicu 2-1. Za Al-Ahli su zabili Franck Kessie i Galeno, a baš je Majrashi, uz izravni crveni karton, zabio autogol za vodstvo Johora. U polufinalu će Al-Ahli igrati s japanskim Vissel Kobeom.
Brazilac je za Hajduk igrao od 2018. do 2021. godine; za Splićane je odigrao 110 utakmica, zabio 26 i asistirao za 20 golova. Otišao je nakon u Pafos, gdje se zadržao do 2025., a u karijeri je nastupao još za PAOK, Sheriff, Gianninu, Trenčin, Botafogo i Madureiru. Sa Johorom ima ugovor do kraja svibnja 2026. i prema Transfermarktu vrijedi 800.000 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+