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VIKINŠKO VESLANJE

VIDEO Pogledajte kako je Erling Haaland zabavio suigrače te Izabel i Matea Kovačića na piru

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte kako je Erling Haaland zabavio suigrače te Izabel i Matea Kovačića na piru
Foto: Instagram
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Haaland je ukrao show na vjenčanju Donnarumme i Alessije! Norveški golgeter poveo je goste u hit-vikinško veslanje, a fešta s Kovačićem i društvom postala je pravi spektakl na društvenim mrežama

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Golman Manchester Cityja i kapetan talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante uplovili su u bračnu luku nakon deset godina veze. Popis gostiju bio je impresivan, a među njima su se isticali Donnarummin suigrač iz Cityja Erling Haaland s djevojkom Isabel Haugseng Johansen. Ceremoniju nisu propustili ni hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel.

Norveški 'viking' ponovno je pokazao zašto ga navijači obožavaju i izvan nogometnih terena. Na piru je preuzeo ulogu glavnog zabavljača te poveo uzvanike u popularnom "vikinškom veslanju", slavlju koje je tijekom Svjetskog prvenstva postalo zaštitni znak norveške reprezentacije.

Na snimci koja se ubrzo proširila društvenim mrežama vidi se kako Haaland uz ritam bubnja vodi goste koji sjede na podu i sinkronizirano oponašaju veslanje. Okupljeni su ga pratili uz smijeh, pljesak i glasno navijanje, pa je dio svadbene proslave nakratko podsjećao na slavlje nakon pobjeda Norvežana na Mundijalu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Foto: VINCENT CARCHIETTA

"Vikinško veslanje" postalo je globalni hit tijekom SP-a 2026., kada su ga Haaland i suigrači iz Norveške izvodili nakon pobjeda, a sada je simpatična tradicija preseljena i izvan stadiona. Sudeći prema reakcijama uzvanika, norveški golgeter pobrinuo se da Donnarummino vjenčanje dobije trenutak koji će se dugo prepričavati.

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