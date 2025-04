VIDEO Pogledajte kako je Gorica šokirala Dinamo! Šah-mat u dva poteza za novi poraz 'modrih'

Gotovo pet tisuća gledatelja ispunilo je tribine stadiona u Velikoj Gorici. Plava boja okupirala je Turopolje, bez obzira na zaostatak za Rijekom i Hajdukom, dinamovci su vjerovali da u završnici sezone mogu napraviti čudo i obraniti naslov. Dočekali su kikseve konkurenata i smanjili zaostatak na minus četiri, nadali su se da će se to otopiti još malo nakon 31. kola HNL-a, ali 'modri' su doživjeli novi nokaut koji bi im mogao oduzeti snove o tituli.

Dinamo je izgubio od Gorice (1-0) i napravio novi veliki korak unatrag u borbi za naslov. Hajduk i Rijeka opet imaju priliku pobjeći na plus sedam, a šanse za titulu sada su svedene na znanstvenu statistiku.

Modri su dominirali u posjedu, ali nisu uspjeli stvoriti konkretnu šansu. Djelovali su bezidejno i tromo, Sandro Perković je vrlo brzo ispucao svih pet promjena u nastavku utakmice, no pomaka nije bilo, a onda ga je domaćin šokirao u 67. minuti.

I to poprilično jednostavno. Bivši hajdukovac Filip Čuić odjurio je u kontru, došao s loptom do desne strane protivničkog šesnaesterca pa na drugoj stativi proigrao Pajazitija koji je poslao loptu u donji desni kut pored nemoćnog Ivana Nevistića za vodstvo 1-0.

Nakon remija (2-2) u 13. kolu HNL-a, stadion u Velikoj Gorici opet je bio neosvojiva tvrđava za hrvatskog prvaka koji, sve je izvjesnije, to nakon ove sezone više neće biti. S druge strane, momčad Marija Carevića je novom senzacijom pobjegla posljednjem Šibeniku na plus sedam i pet kola prije kraja došla do zraka u borbi za ostanak.