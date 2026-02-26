VIDEO Pogledajte kako je izbio kaos na utakmici Futsal Dinama

Futsal Dinamo pobijedio je Novo Vrijeme 5-3 i plasirao se u finale Hrvatskog malonogometnog kupa, ali utakmicu su obilježile i nemile scene.

Naime, igrala se sedma minuta drugog poluvremena kada je Toni Jelavić odgurnuo Kristiana Čekola uz aut liniju na što je klupa Futsal Dinama "poludila". Izbio je fizički sukob između Dinamove klupe i Jelavića, a na kraju je Jelavić dobio drugi žuti karton i isključili su ga iz igre.

Dinamo je nakon prvog poluvremena vodio 2-0, a u 34. minuti imao i velikih 5-1, ali Novo Vrijeme je do kraja utakmice zabio dva gola.