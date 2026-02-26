Obavijesti

DOŠLO DO KONFLIKTA

VIDEO Pogledajte kako je izbio kaos na utakmici Futsal Dinama

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/TikTok

Dinamo je nakon prvog poluvremena vodio 2-0, a u 34. minuti imao i velikih 5-1, ali Novo Vrijeme je do kraja utakmice zabio dva gola

Futsal Dinamo pobijedio je Novo Vrijeme 5-3 i plasirao se u finale Hrvatskog malonogometnog kupa, ali utakmicu su obilježile i nemile scene. 

Naime, igrala se sedma minuta drugog poluvremena kada je Toni Jelavić odgurnuo Kristiana Čekola uz aut liniju na što je klupa Futsal Dinama "poludila". Izbio je fizički sukob između Dinamove klupe i Jelavića, a na kraju je Jelavić dobio drugi žuti karton i isključili su ga iz igre. 

@maxsporttelevizija

Pogledajte kako je došlo do sukoba. Nakon incidenta Jelavić je dobio drugi žuti karton i isključen je iz igre

♬ original sound - MAXSport

Dinamo je nakon prvog poluvremena vodio 2-0, a u 34. minuti imao i velikih 5-1, ali Novo Vrijeme je do kraja utakmice zabio dva gola. 

