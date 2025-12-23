Zion Williamson je utakmicu završio s 24 poena i devet skokova, dok je Matković ubacio pet poena, uz šest skokova. Za Dallas je briljirao Anthony Davis s 35 poena i 17 skokova
VIDEO Pogledajte kako je Karlo Matković oduševio Amerikance!
New Orleans Pelicansi pobijedili su Dallas Maverickse 119-113 u NBA ligi, a jedan potez oduševio je cijelu dvoranu u New Orleansu.
Naime, igrala se prva četvrtina kada je s polovice terena Zion Williamson vidio utrčavanje Karla Matkovića, a Hrvat je u trku skočio, uhvatio loptu i zakucao za 32-23.
Zion Williamson je utakmicu završio s 24 poena i devet skokova, dok je Matković ubacio pet poena, uz šest skokova. Za Dallas je briljirao Anthony Davis s 35 poena i 17 skokova.
Pelicansi su 13. na Zapadu s osam pobjeda i 22 poraza, dok je Dallas 11. s omjerom 11-19.
