VIDEO Pogledajte kako je Karlo Matković oduševio Amerikance!

New Orleans Pelicansi pobijedili su Dallas Maverickse 119-113 u NBA ligi, a jedan potez oduševio je cijelu dvoranu u New Orleansu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, igrala se prva četvrtina kada je s polovice terena Zion Williamson vidio utrčavanje Karla Matkovića, a Hrvat je u trku skočio, uhvatio loptu i zakucao za 32-23.

Potez Hrvata pogledajte OVDJE

Zion Williamson je utakmicu završio s 24 poena i devet skokova, dok je Matković ubacio pet poena, uz šest skokova. Za Dallas je briljirao Anthony Davis s 35 poena i 17 skokova.

Pelicansi su 13. na Zapadu s osam pobjeda i 22 poraza, dok je Dallas 11. s omjerom 11-19.