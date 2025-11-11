VIDEO Pogledajte kako je mladi 'vatreni' osramotio starijeg kolegu u Rijeci: 'Ima na videu!'

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se za kvalifikacijske susrete Svjetskog prvenstva protiv Farskih Otoka (petak) i Crne Gore (ponedjeljak). U ponedjeljak su se "vatreni" iz zagrebačkog hotela Sheraton zaputili u Rijeku gdje su odradili večernji trening.

Glavna zvijezda bio je mladi Luka Vušković (18) koji je svojim potezom izmamio osmijehe na lica svih prisutnih. Jedino Franji Ivanoviću nije bilo do smijeha jer ga je osramotio pred suigračima. Vušković je ovim potezom pokazao svu raskoš svog talenta i kako nema straha igranja pred mnogo starijim kolegama.

POGLEDAJTE VIDEO: Fenomenalan potez Vuškovića

- Ima na videu, ima na videu - vikao je Luka pokazujući kamermana.

Dalić je na press konferenciji potvrdio kako će 18-godišnjak početi utakmicu protiv Farskih Otoka. Bit će to njegov drugi nastup za A vrstu, a debitirao je 9. lipnja ove godine na utakmici protiv Češke. Tinejdžer se nalazi na posudbi u HSV-u iz Tottenhama i prema Transfermarktu vrijedi 18 milijuna eura. Tamo će ostati do kraja sezone.