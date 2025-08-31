Obavijesti

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte kako je Osijek konačno zabio prvi gol u sezoni, a Diop pokvario feštu Rožmanu

Piše Boris Trifunović,
LOKOMOTIVA - OSIJEK 1-1 Osječani još ne znaju za pobjedu u HNL-u ove sezone niti nakon pet kola. Uspjeli su postići prvi zgoditak nakon 392 minute posta kada je Nail Omerović iskoristio šansu jedan na jedan. Uzvratio je Diop i Nikici Jelaviću donio vrijedan bod, no Simon Rožman ima za čime žaliti jer Osječani su ponovno stvorili dosta prilika, a zabili samo jednu

Više o remiju pročitajte OVDJE, a cijeli sažetak pogledajte OVDJE.

UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A, Benrahou odlazi iz Hajduka?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A, Benrahou odlazi iz Hajduka?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Jamie Vardy pojačao prvoligaša Italije
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Jamie Vardy pojačao prvoligaša Italije

Ljetni prijelazni rok u Ligama petice završava u ponedjeljak, 1. rujna u 20 sati po hrvatskom vremenu
FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'
FERRARI MU JE NAJDRAŽI

FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'

Zlatan Ibrahimović jesenas je proslavio 43. rođendan i tim povodom je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari

OSTALO

