LOKOMOTIVA - OSIJEK 1-1 Osječani još ne znaju za pobjedu u HNL-u ove sezone niti nakon pet kola. Uspjeli su postići prvi zgoditak nakon 392 minute posta kada je Nail Omerović iskoristio šansu jedan na jedan. Uzvratio je Diop i Nikici Jelaviću donio vrijedan bod, no Simon Rožman ima za čime žaliti jer Osječani su ponovno stvorili dosta prilika, a zabili samo jednu
SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Pogledajte kako je Osijek konačno zabio prvi gol u sezoni, a Diop pokvario feštu Rožmanu
Čitanje članka: < 1 min
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Više o remiju pročitajte OVDJE, a cijeli sažetak pogledajte OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku