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EMBOLO POCRVENIO

VIDEO Pogledajte kako je zbog simuliranja Švicarska ostala s igračem manje protiv Argentine

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte kako je zbog simuliranja Švicarska ostala s igračem manje protiv Argentine
Foto: Albert Gea
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VAR drama u Kansas Cityju! Embolo je zbog simuliranja dobio drugi žuti karton i rasplakao se, a Argentina je s igračem više prelomila četvrtfinale

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Četvrtfinalni okršaj Svjetskog prvenstva između Argentine i Švicarske u Kansas Cityju ponudio je pravu dramu, a trenutak koji će se dugo pamtiti dogodio se u 72. minuti. Pri rezultatu 1-1, koji je obje momčadi držao u neizvjesnosti za plasman u polufinale, švicarski napadač Breel Embolo zaradio je isključenje nakon kontroverzne odluke donesene uz pomoć VAR tehnologije, ostavivši svoju momčad na cjedilu u ključnim trenucima utakmice.

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Incident koji je prelomio utakmicu

Sve je počelo kada je Embolo pao u kaznenom prostoru nakon duela s argentinskim veznjakom Leandrom Paredesom. Portugalski sudac João Pinheiro u prvi je mah procijenio da se radi o prekršaju za Švicarsku te je bez oklijevanja pokazao žuti karton Paredesu. Dok su se Švicarci pripremali za izvođenje slobodnog udarca s obećavajuće pozicije, iz VAR sobe stigao je signal za provjeru.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: Albert Gea

Nakon pregleda snimke, Pinheiro je donio odluku koja je šokirala švicarske igrače i navijače. Poništio je žuti karton dodijeljen Paredesu i, na zaprepaštenje svih na stadionu, pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton Breelu Embolu zbog simuliranja. Snimka je, prema procjeni sudačkog tima, pokazala da kontakt nije bio dovoljnog intenziteta za prekršaj te da je švicarski napadač pokušao iznuditi najstrožu kaznu. Bila je to odluka koja je izravno utjecala na odnos snaga na terenu, dajući vjetar u leđa argentinskoj reprezentaciji.

Suze napadača i teški trenuci za Švicarsku

Reakcija samog Embola bila je iznimno emotivna. Nakon što je shvatio da mora napustiti igru, napadač Rennesa nije mogao sakriti suze, shvaćajući težinu situacije u kojoj je ostavio svoje suigrače. Suigrači su ga tješili dok je u nevjerici izlazio s travnjaka stadiona Arrowhead, na kojem je argentinska reprezentacija imala golemu podršku navijača. 

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: Albert Gea
*uz korištenje AI-ja

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