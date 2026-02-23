Obavijesti

NEPOSLUŠNOST NIZOZEMCA

VIDEO Pogledajte kako kapetan Tottenhama ne sluša Tudora!

Piše Ivan Kužela,
Foto: screenshot/X

U nedjelju je u debiju na klupi Tottenhama poražen Igor Tudor. Arsenal je bio bolji i slavio rezultatom 4-1, a Tudor je javno kritizirao igrače i njihove loše navike. Prvi koji je iskazao neposlušnost bio je kapetan ekipe

Novi trener Tottenhama Igor Tudor (47) izgubio je u derbiju sjevernog Londona protiv Arsenala. 'Topnici' su slavili 4-1 s hat-trickom Eberechija Ezea i pogotkom Viktora Gyökeresa. Randal Kolo Muani zabio je prvi premierligaški gol i jedini pogodak 'spursa' u 34. minuti utakmice. Hrvatski trener bio je vrlo aktivan uz aut liniju kroz cijeli susret, a u jednom trenutku od kapetana Mickyja van de Vena tražio je da povede momčad u izlasku prema naprijed.

Nizozemac nije poslušao Tudorove upute, gledao ga je u čudu i izgledao nezainteresirano. Nakon utakmice je Hrvat izjavio kako je svjestan da su njegovi igrači kvalitetni, ali s lošim navikama koje moraju popraviti žele li ostati u Premier ligi.  

- Ovo su igrači koji su dobra skupina, ali s lošim navikama. Nitko mi ne može reći da nemamo kvalitetu. Ali, moramo se promijeniti, napraviti mentalni zaokret i imati mentalnu oštrinu kako bismo bili u utakmici od prve minute, uz potrebnu fizičku snagu.

Tudor je prvi trener od 2012. godine koji je izgubio na debiju jednog premierligaškog kluba. Zadnji koji prije njega nije slavio na debiju u Premier ligi bio je Andre Villas-Boas na klupi Tottenhama. Newcastle je u prvom kolu sezone 2012./13. pobijedio londonski klub 2-1.

Tottenham se trenutačno nalazi u lošoj poziciji na tablici; 16. su u ligi s 29 bodova u 27 susreta, a 18. West Ham ima četiri boda manje i diže se u formi; 'čekićari' imaju tek jedan poraz na zadnjih pet utakmica. Hrvatski strateg idući trening ima u utorak kad će s igračima početi raditi na pripremanju iduće utakmice koja je u nadolazeću nedjelju protiv Fulhama

