VIDEO Pogledajte kako krcato Koševo pjeva Halidove 'Ljiljane'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine kreće u završne pripreme za Svjetsko prvenstvo. "Zmajevi" Sergeja Barbareza na stadionu Koševo igraju prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Scene sa stadiona u Sarajevu su spektakularne. Više nema mjesta "ni za šibicu", a s tribina se ore "Ljiljani" legendarnog Halida Bešlića.

Podsjetimo, nogometaši BiH su Svjetsko prvenstvo izborili na čudesan način. U polufinalu doigravanja su na jedanaesterce izbacili Wales u gostima, a onda je na isti način na Bilinom polju pala velika Italija. Slavilo se dan i noć, BiH je dobila nove heroje te su "Zmajevi" nakon 2014. ponovo na velikoj sceni.