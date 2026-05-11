Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZANIMLJIVA TRADICIJA

VIDEO Pogledajte kako su Olmo i suigrači proslavili novi naslov! Oko njih nije bilo baš nikoga...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte kako su Olmo i suigrači proslavili novi naslov! Oko njih nije bilo baš nikoga...
Foto: Instagram

Barcelona je osvojila 29. naslov La Lige pobjedom nad Realom 2-0. Rashford i Torres su zabili, a slavlje se nastavilo tradiocionalnom biciklističkom vožnjom Olma, Garcie i Pedrija kroz usnuli grad

Admiral

Barcelona je u nedjelju pobijedila Real Madrid 2-0 i osvojila 29. put španjolsko prvenstvo. Golove na susretu dali su Marcus Rashford iz slobodnog udarca i Ferran Torres na asistenciju Danija Olma. Tri kola prije kraja katalonski gigant ima 14 bodova više te je i matematički protiv najljućih rivala potvrdio novi naslov La Lige.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Olmo se odriče dijela plaće za potrebite: 'Ispričali su mi za rat u Vukovaru, htio sam pomoći' 00:58
Olmo se odriče dijela plaće za potrebite: 'Ispričali su mi za rat u Vukovaru, htio sam pomoći' | Video: 24sata Video

Barcelonin trojac Dani Olmo, Eric Garcia i Pedri odlučili su na sebi svojstven način proslaviti titulu u gradu nakon slavlja na Camp Nou stadionu. Trojac se provozao biciklima duboko u noć kroz grad koji je bio miran i pust. 

U jednu ruku ovo je postala tradicija koju je prošle godine pokrenuo isti trojac, ali s njima je onda bio i Inigo Martinez. Bask je tada igrao za katalonskog diva, ali odlučio je prije početka sezone otići u Al-Nassr.

Do kraja prvenstva Barcelona igra s Alavesom, Betisom i Valencijom. Ovo je Hansiju Flicku drugi uzastopni naslov s 'blaugranom' i otkako je profesionalni trener svake sezone je s klubom kojeg je vodio osvojio nacionalno prvenstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca
LIJEPA PRIČA

Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
FOTO Nezamisliva tragedija u životu šampiona: 'Zapravo se smatram sretnim čovjekom...'
ZA NJEGOVU KĆER

FOTO Nezamisliva tragedija u životu šampiona: 'Zapravo se smatram sretnim čovjekom...'

Luis Enrique ponovo je doveo PSG do finala Lige prvaka. Trener Parižana je prošao tešku tragediju kad mu je 2019. preminula kćer Xana. Na finalu prošle sezone navijači PSG-a odali su počast treneru i kćeri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026