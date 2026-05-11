VIDEO Pogledajte kako su Olmo i suigrači proslavili novi naslov! Oko njih nije bilo baš nikoga...

Barcelona je u nedjelju pobijedila Real Madrid 2-0 i osvojila 29. put španjolsko prvenstvo. Golove na susretu dali su Marcus Rashford iz slobodnog udarca i Ferran Torres na asistenciju Danija Olma. Tri kola prije kraja katalonski gigant ima 14 bodova više te je i matematički protiv najljućih rivala potvrdio novi naslov La Lige.

Olmo se odriče dijela plaće za potrebite: 'Ispričali su mi za rat u Vukovaru, htio sam pomoći'

Barcelonin trojac Dani Olmo, Eric Garcia i Pedri odlučili su na sebi svojstven način proslaviti titulu u gradu nakon slavlja na Camp Nou stadionu. Trojac se provozao biciklima duboko u noć kroz grad koji je bio miran i pust.

U jednu ruku ovo je postala tradicija koju je prošle godine pokrenuo isti trojac, ali s njima je onda bio i Inigo Martinez. Bask je tada igrao za katalonskog diva, ali odlučio je prije početka sezone otići u Al-Nassr.

Do kraja prvenstva Barcelona igra s Alavesom, Betisom i Valencijom. Ovo je Hansiju Flicku drugi uzastopni naslov s 'blaugranom' i otkako je profesionalni trener svake sezone je s klubom kojeg je vodio osvojio nacionalno prvenstvo.