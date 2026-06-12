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KAOS NA OTVARANJU SP-A

VIDEO Pogledajte kaos ispred Aztece u Meksiku! Molotovljevi kokteli obilježili su prosvjede

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 5 min
VIDEO Pogledajte kaos ispred Aztece u Meksiku! Molotovljevi kokteli obilježili su prosvjede
Foto: Fred Ramos

Kaos ispred Aztece obilježio je start SP-a 2026. Majke nestalih i bijesni prosvjednici sukobili se s policijom, a otvaranje je dodatno zasjenila smrt 80-godišnjeg navijača iz Njemačke

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Početak Svjetskog prvenstva 2026. godine, umjesto nogometnim spektaklom, obilježili su prizori kaosa ispred kultnog stadiona Azteca u Mexico Cityju. Dok su se unutar stadiona odvijale svečana ceremonija i prva utakmica između Meksika i Južnoafričke Republike, vani su izbili žestoki sukobi između prosvjednika i interventne policije. Događaj koji je trebao biti proslava sporta pretvorio se u platformu za iskazivanje dubokog socijalnog nezadovoljstva koje godinama tinja u meksičkom društvu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
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Foto: Kai Pfaffenbach

Krik očajnih majki i bijesnih prosvjednika

Glavninu prosvjednika činile su obitelji nestalih osoba, okupljene u pokretu poznatom kao "Madres buscadoras" (Majke koje traže), zajedno s profesorima i drugim građanima ogorčenim što je vlada dala prioritet organizaciji Mundijala umjesto rješavanju gorućih problema. Danima uoči turnira, napetost je rasla.

Više od tisuću članova obitelji nestalih marširalo je prema stadionu noseći fotografije svojih najmilijih i svijeće, postavljajući bolno pitanje ispisano na transparentima: "Lopta se vraća kući, a kada ćete se vi vratiti?". Oni traže odgovore za više od 130.000 ljudi koji su nestali u nasilju povezanom s narkokartelima, optužujući vlasti za nebrigu i sudioništvo. Smatraju sramotnim što se milijuni ulažu u nogometni turnir dok tisuće obitelji živi u agoniji neznanja o sudbini svojih članova.

Protest march ahead of the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City
Foto: Quetzalli Nicte-Ha

Scene rata ispred kultnog stadiona

Nasilje je eskaliralo upravo u trenucima dok je na stadionu svirala meksička nacionalna himna. Prosvjednici su probili sigurnosne ograde u blizini ulaza 8 i sukobili se s kordonima teško opremljene policije. Prema izvještajima i snimkama s društvenih mreža, na policajce, od kojih su neki bili na konjima, bacali su kamenje, banane, cvijeće, pa čak i Molotovljeve koktele.

Protest during the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City
Foto: Seila Montes

Zapaljive boce izazvale su plamen u neposrednoj blizini policijskih konja, stvarajući scene potpunog kaosa. Sigurnosni službenici viđeni su kako koriste aparate za gašenje požara kako bi rastjerali masu. U jednom od sukoba teško je ozlijeđena policajka kojoj je glava bila obljevena krvlju. Vlasti su priopćile da se od glavne skupine odvojilo oko 200 maskiranih pojedinaca koji su izazvali nerede, ali da je situacija stavljena pod kontrolu.

Tragedija zasjenila otvaranje

Kao da nasilni prosvjedi nisu bili dovoljni, otvaranje prvenstva zasjenila je i zasebna tragedija. Neposredno prije početka utakmice, kod ulaza 1, jednom 80-godišnjem navijaču je pozlilo. Sumnja se na srčani udar. Medicinski timovi brzo su reagirali, stabilizirali ga i prevezli u bolnicu. Iako su prve vijesti govorile da mu je stanje stabilno, muškarac je kasnije nažalost preminuo.

*uz korištenje AI-ja.

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