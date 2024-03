VIDEO Pogledajte kaotične scene iz Sarajeva. Zbog ovog je Ibričić povukao igrače s terena

Novi skandal potresao je bosanskohercegovački nogomet. Vidjeli smo sulude scene koje samo pukom srećom nisu završile neredima. Borac je slavio 2-1 kod Sarajeva i prošao u polufinale Kupa, no utakmica se nije odigrala do kraja jer su sportski direktor Sarajeva Senijad Ibričić i trener Simon Rožman utrčali u teren i zatražili od igrača da se povuku s travnjaka.

Sarajeva čeka teška kazna

Svemu je prethodilo veliko nezadovoljstvo sudačkim odlukama suca Matea Muse, a film im je puknuo u 90. minuti kada je Musa svirao jedan nepostojeći prekršaj za Borac. Bio je to trenutak kada su domaćini u potpunosti poludjeli. Ibričić je utrčao u teren i raspravljao se sa sucem, a do njega se spustio čak i prvi čovjek Sarajeva Ismir Mirvić. Kako su domaći igrači napustili utakmicu, Musa je svirao kraj pet minuta prije kraja. Cijela utakmica bila je vrlo napeta i turbulentna, domaćini su se žestoko žalili na sudačke odluke i frcale su iskre na terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Prekid utakmice u Sarajevu

(Od 5:45)

Navijači Sarajeva ovacijama su ispratili svoje igrače i tako jasno dali do znanja što misle o njihovom potezu. S tribina se orilo 'lopovi, lopovi' koje je bilo upućeno sucima. Disciplinska komisija već je pokrenula postupak protiv Sarajeva kojeg čeka teška kazna, kao i one koji su naredili igračima da odu s utakmice, a to su Ibričić i Rožman.