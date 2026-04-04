VIDEO Pogledajte koliko malo je nedostajalo Vuškoviću za novi gol! Centimetri su u pitanju...

Hrvatski stoper i jedan od najskupljih igrača u hrvatskoj reprezentaciji Luka Vušković odigrao je još jedan solidan susret za HSV protiv Augsburga. Bio je blizu pogotka u 63. minuti kad je pogodio stativu
Luka Vušković nastavlja s dobrim igrama u dresu HSV-a. Njegov klub odigrao je 1-1 protiv Augsburga, a hrvatski stoper bio je blizu šestog prvenstvenog gola sezone. U 63. minuti utakmice njegov udarac glavom odsjeo je na stativi i u nastavku utakmice suigrač Muheim dobio je crveni karton. Vuškovićev pokušaj pogledajte OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Za Augsburg je pogodio u 22. minuti Chaves, a u 60. je za izjednačenje zabio Konigsdorffer. S ovim remijem HSV je na 11. mjestu Bundeslige s 31 bodom. Augsburg ima bod više i nalazi se na desetoj poziciji nakon 28 odigranih kola.
HSV na zadnjih pet utakmica ima tek jednu pobjedu i to protiv Wolfsburga početkom ožujka. Prije te utakmice je dva puta izgubio od Bayera i Leipziga, a nakon remizirao s Kolnom i izgubio od Kovačeve Borussije. Sedam je bodova iznad relegacijske zone.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+