VIDEO Pogledajte kontroverzan penal za trobod Karlovca protiv Solina. Sudio je Zdenko Lovrić

Karlovac je u gostima kod Solina stigao do vrijedne (0-1) pobjede u Drugoj nogometnoj ligi, a gol odluke zabio je Goran Paracki u četvrtoj minuti sudačke nadoknade s bijele točke. Upravo je dosuđen kazneni udarac naljutio Solinjane koji smatraju da su oštećeni, a utakmicu je sudio prvoligaški sudac Zdenko Lovrić.

Solin se oglasio na Facebooku dugom i oštrom porukom uz prikazanu situaciju kod kaznenog udarca.

"Ovo je prekršaj za jedanaesterac koji je dosudio prvoligaški sudac u sudačkoj nadoknadi, a kojim nas je sasvim udaljio od mogućnosti plasmana u viši rang natjecanja, unatoč svim našim cjelogodišnjim nastojanjima.

Teško to možemo objasniti našim igračima i navijačima, kao i našim mladim igračima kojih je više od 300 u našoj školi nogometa. Naš cilj, vjera, trud i odricanje ostaju usmjereni prema našim jedinim ciljevima, a to je biti još bolji, pošteniji, iskreniji i predaniji... Skupit ćemo glave i idemo dalje; u svim uzrastima, od onih najmanjih pa sve do seniora! Solin iznad svega!", napisao je hrvatski trećeligaš.

Karlovčani su sada druga momčad u Drugoj NL sa 53 boda, dok je Solin šesti s 48 bodova. Prvoplasirana momčad natjecanja ide direktno u Prvu NL, a drugoplasirana ide u doigravanje.