VIDEO Pogledajte krasan okret i gol Petkovića, Dinamo slavio na Poljudu prvi put nakon 2020.

JAKI UDARI VJETRA

VIDEO Olujno jugo i saharski pijesak stigli na Jadran: Istok države kuha se na 28 stupnjeva! KAŠTEL STARI: Olujno jugo zapuhalo je danas u Dalmaciji, a zbog oblaka saharskog pijeska smanjena je i vidljivost... Na snimkama iz Kaštel Starog vide se snažni udari valova o obalu, DHMZ je ranije najavio kako se očekuju udari vjetra do 95 km/h na Jadranu. No temperature su na jugu Hrvatske i dalje vrlo visoke. Negdje je oko 13 sati u Dalmaciji izmjereno i do 25 stupnjeva. Na istoku države još je toplije, tamo se danas očekuju temperature do 28 stupnjeva Celzijevih...

Kopiranje linka