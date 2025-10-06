ORIO IVČIĆEV HIT
VIDEO Pogledajte ludu feštu na vjenčanju igrača Hajduka. Pjevali i plesali ispred crkve
SPLIT - Nogometaš Hajduka Anthony Kalik u ponedjeljak poslijepodne se u splitskoj Župi Presvetog Srca Isusova vjenčao s modnom dizajnericom Ivonom Glavaš. Kumovi, obitelj i najbliži prijatelji ispratili su ih u bračni život, a među njima je bio i Marko Livaja, najveća zvijezda Hajduka, koji je došao sa suprugom Iris Rajčić. Evo kako je izgledalo slavlje kada su mladenci izašli iz crkve. Izmjenjivali su se hitovi od Tomislava Ivčića, Olivera Dragojevića...