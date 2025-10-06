VIDEO Pogledajte ludu feštu na vjenčanju igrača Hajduka. Pjevali i plesali ispred crkve

NASTAO ZASTOJ

VIDEO Pješak lakše ozlijeđen u naletu tramvaja u Zagrebu: 'Hodao je kuda nije smio...' ZAGREB - Lakše je ozlijeđen pješak nakon naleta tramvaja u Vukovarskoj ulici, potvrdili su nam iz ZET-a. Kako su nam kazali, nalet se dogodio u 7.25 sati. Na pješaka je naletio tramvaj linije 6, a prema prvim informacijama do naleta je došlo na dijelu tramvajskog koridora omeđenog živicom koji nije predviđen za kretanje pješaka. "Srećom, radilo se o lakšim ozljedama, a tramvajski promet je nastavljen nakon 20-ak minuta. Ovim putem apeliramo na sve sudionike prometa na dodatan oprez, a posebice na pješake da obrate pažnju u zonam tramvajskih koridora te da za prelazak preko tračnica koriste usključivo pješačke prijelaze kako bi se izbjegle situacije poput jutrošnje", kazali su iz ZET-a.

