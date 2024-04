VIDEO Pogledajte majstoriju Hrvatice! Trener mi je rekao: 'Samo pucaj, vjetar nosi loptu'

Sada je moj gol donio tri boda, a nadam se da će tako biti i ubuduće. Tko god zabije, bitno da pobijedimo, pa makar i Doris zabila s gola. Bitno da se pišu tri boda. A za moj gol je najviše zaslužan trener Jure jer mi je prije utakmice da, ako budem imala slobodnjak, pucam po golu jer je vjetar nosi.

U dahu je majstorski i pobjednički potez protiv Ukrajine iz 18. minute prepričala Izabela Lojna. Hrvatska je dobila praktički udarac iz kuta, ne može se to nazvati ni skraćenim kornerom, a igračica Osijeka naciljala je suprotne rašlje. Eurogol za prvu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2025. godine.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Izabela je kvalitetna i nepredvidiva igračica. Kod njenog udarca je fokus bio na igračicama koje su dolazile na centaršut, međutim, mislim da je to sad prvi put napravila - komentirao je izbornik hrvatskih nogometašica Nenad Gračan za stranicu HNS-a.

Hrvatice su u sunčanom i vrućem Zaprešiću sjajno reagirale nakon uvjerljivog poraza kod Walesa 0-4 i s prva tri boda nastavljaju borbu za plasman na Europsko prvenstvo. Već 31. svibnja igrat će protiv Kosova, koje je izgubilo od Walesa 0-6.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Znali smo i prije početka da je grupa zahtjevna, da su to sve reprezentacije koje su bile ispred nas, ali znali smo i da nisu kvaliteta koju Wales ima. Oporavili smo se nakon tog poraza. Najvažnija je pobjeda i da cure mogu vratiti samopouzdanje jer one to zaslužuju svojim ponašanjem, odgovornošću, ljubavlju prema reprezentaciji, odnosno nogometu - pohvalio je izbornik hrvatske igračice.

