VIDEO Pogledajte majstoriju Šarlije za vodstvo protiv Gorice!

Hajduk gostuje u Gorici u 11. kolu HNL-a, a Splićani su zabili gol već u četvrtoj minuti. Furiozno su otvorili susret, a strijelac je za vodstvo bio Zvonimir Šarlija.

Ubacio je Almena loptu iz kornera daleko na drugu stativu gdje je čekao Hrgović koji je vratio loptu u peterac, a tamo je sjajno reagirao Šarlija i petom ju ubacio u mrežu.

Zabio je Hajduk u 43. minuti i drugi gol, ali je Krovinoviću isti poništen jer se Šego našao u zaleđu pri dodavanju.

Utakmica je u tijeku...