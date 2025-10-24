Obavijesti

Sport

Komentari 2
SJAJNO SE SNAŠAO

VIDEO Pogledajte majstoriju Šarlije za vodstvo protiv Gorice!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte majstoriju Šarlije za vodstvo protiv Gorice!
Foto: Screenshot/MaxSport

Zabio je Hajduk u 43. minuti i drugi gol, ali je Krovinoviću isti poništen jer se Šego našao u zaleđu pri dodavanju

Hajduk gostuje u Gorici u 11. kolu HNL-a, a Splićani su zabili gol već u četvrtoj minuti. Furiozno su otvorili susret, a strijelac je za vodstvo bio Zvonimir Šarlija.

Ubacio je Almena loptu iz kornera daleko na drugu stativu gdje je čekao Hrgović koji je vratio loptu u peterac, a tamo je sjajno reagirao Šarlija i petom ju ubacio u mrežu. 

Zabio je Hajduk u 43. minuti i drugi gol, ali je Krovinoviću isti poništen jer se Šego našao u zaleđu pri dodavanju.

Utakmica je u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši renking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025