SJAJNI UDARCI

VIDEO Pogledajte majstorske golove iz Druge nogometne lige

Piše Luka Tunjić,
VIDEO Pogledajte majstorske golove iz Druge nogometne lige
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Segesta razbila Grobničan 4-1! Ivančić i Sanogo oduševili publiku briljantnim golovima. Grobničan i dalje bez pobjede

NogometašI Segeste u subotu su stali na kraj lošem nizu od tri utakmice bez pobjede u Drugoj NL, odnosno trećem rangu hrvatskog nogometa. U goste je Segesti stigla zadnjeplasirana momčad lige, Grobničan, koji i dalje čeka prvu pobjedu u sezoni s obzirom na to da je izgubio s visokih 4-1,

Strijelci u velikoj pobjedi domaćina bili su Ivančić, Sanogo, Čulina i Čondrić, a upravo su prva dvojica zaradili pohvale i pljesak mnogih.  Ivančić je pred kraj prvog poluvremena hitrim korakom prešao čuvara, a onda je bez puno namještanja poslao nezaustavljivi projektil u gornji desni kut protivničke mreže.

Ni Sekou Senogo (21), mladi nogometaš s Malija, nije ostao dužan publici. Jednostavnim, ali efektnim potezom izbacio je dvojicu čuvara, nakon čega je odličnom realizirao udarac i pogodio gornji lijevi kut.

